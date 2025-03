Motorista é preso suspeito de atropelar de propósito morador em situação de rua em BH

Um motorista foi preso em flagrante após atropelar um homem em situação de rua na porta de um abrigo em Belo Horizonte (MG). Ele alegou ter sido atacado por cerca de 15 pessoas, com uma delas usando uma faca, o que o levou a dirigir descontroladamente. Testemunhas, no entanto, afirmam que o motorista fez ameaças antes de dar a volta no quarteirão e provocar o atropelamento.



