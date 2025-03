Mototaxista é tratado como herói depois de interferir em assalto em Ipatinga (MG)

Um mototaxista está sendo tratado como herói em Ipatinga (MG), depois de interferir em um assalto. Rinaldo Barroso viu uma bicicleta sendo furtada, pegou sua motocicleta e saiu em alta velocidade atrás do ladrão. Pouco tempo depois, ele retornou com a bicicleta que havia sido furtada. Populares e comerciantes aplaudiram a atitude de Rinaldo, que ficou conhecido como ‘Herói sem capa’.



