Mulher é obrigada a tirar a blusa durante assalto para provar que não tinha objetos de valor

Em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, assaltantes realizaram um arrastão em uma rua. Durante o assalto, uma mulher foi forçada a levantar a blusa para demonstrar que não possuía objetos de valor. Seis pessoas estavam presentes no local quando os criminosos, um de moto e outro a pé, abordaram as vítimas. Um casal em uma bicicleta teve seus pertences roubados.



