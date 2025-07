Mulher morre após comer feijão supostamente envenenado em Minas Gerais

Uma mulher de 61 anos morreu após consumir um feijão possivelmente envenenado em Cataguases, Minas Gerais. O marido dela, de 51 anos, e o enteado, de 9, foram hospitalizados em estado grave com indícios de envenenamento. A Polícia Civil suspeita que a idosa tentou envenenar ambos antes de falecer. Ela apresentava múltiplas lesões corporais e sinais de intoxicação. A perícia encontrou frascos com líquidos estranhos e instrumentos cortantes na casa do casal. O corpo da idosa passará por exames no Instituto Médico Legal para esclarecer as causas do óbito.



