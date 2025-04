Mulher morre após ser arrastada pela correnteza do rio Araguaia, em Goiás

Nérica Monteiro, uma comerciante de 34 anos, morreu após ser arrastada pela correnteza do rio Araguaia, no norte de Goiás. Ela estava com o namorado e amigos em um banco de areia quando caiu em uma área alagada. Nérica, acostumada a frequentar o rio e experiente em pescarias, não conseguiu se salvar. O namorado também escorregou, mas foi resgatado.



