Nutróloga explica se mistura de chia com limão consegue desintoxicar o intestino

A chia é uma semente mexicana rica em nutrientes e fibras, sendo recomendada por médicos e nutricionistas a pessoas de qualquer idade. Embora esteja consolidada como um produto nutritivo e eficiente, ela agora levou fama de promover uma desintoxicação intestinal se misturada com limão e água. Essa receita teria o poder de provocar uma limpeza no intestino e tem sido chamada de ducha interna. Porém, a nutróloga Patrícia Cavalcante ressalta que essa mistura não consegue realizar um detox intestinal. Confira



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!