O caminho das armas: veja como fuzis, pistolas, munições e carregadores entram no Brasil

O contrabando de armas no Brasil tem aumentado, com um arsenal poderoso circulando nas mãos erradas. Em São Paulo, Paula Moraes da Silva foi presa com um fuzil e uma pistola. De janeiro a maio, mais de 44.600 armas foram apreendidas no país. O Rio de Janeiro lidera o ranking de apreensões de fuzis, com 322 unidades confiscadas. Grande parte dessas armas tem origem no Paraguai, cruzando o Paraná e o Mato Grosso do Sul até chegar ao Rio.



