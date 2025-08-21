Operação contra fraude milionária visa donos de rede de lojas de vestuário masculino

A Polícia Civil executou uma operação na manhã desta quinta-feira (21) visando um esquema de fraudes no sistema bancário, envolvendo os donos da Camisaria Colombo. Foram emitidos 4 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, resultando na prisão de Álvaro Jabor Maluf Junior. Os investigados exploravam falhas tecnológicas para criar créditos inexistentes, causando um desfalque estimado em R$ 20 milhões à empresa. A manobra também serviu para esconder bens no processo de recuperação judicial do grupo, prejudicando credores e o sistema financeiro.



