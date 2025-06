Operação em SP busca desmantelar quadrilha que enganava turistas simulando anúncios de hospedagens

Uma operação em São Paulo busca desmantelar uma quadrilha que enganava turistas com anúncios falsos de hospedagens. As investigações, iniciadas pela Polícia Civil do Piauí, já resultaram em 12 prisões e 22 contas bancárias bloqueadas. Os criminosos criavam anúncios enganosos de imóveis no litoral do Piauí, que não existiam. As autoridades estão executando 66 mandados de busca e apreensão. Especialistas em segurança recomendam checar a veracidade dos anúncios antes de realizar pagamentos por imóveis para evitar golpes.



