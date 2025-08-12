Logo R7.com
Operação mira esquema que teria desviado 550 toneladas de cafeína para o tráfico de drogas

Foram cumpridos mandados judiciais em São Paulo e no Rio de Janeiro, com 200 policiais envolvidos na ação

Hoje em Dia|Do R7

A Polícia Federal realiza uma operação para desarticular uma organização criminosa que utilizava empresas de suplementos alimentares para desviar produtos ao tráfico de drogas. A substância alvo era a cafeína. A investigação começou com uma empresa que comprava cafeína em quantidades acima do normal e levou à descoberta de outras duas empresas envolvidas. Juntas, as três movimentaram mais de 550 toneladas da substância utilizando notas fiscais falsas. Foram cumpridos mandados judiciais em São Paulo e no Rio de Janeiro, com 200 policiais envolvidos na ação.

