Operação mira esquema que teria desviado 550 toneladas de cafeína para o tráfico de drogas

A Polícia Federal realiza uma operação para desarticular uma organização criminosa que utilizava empresas de suplementos alimentares para desviar produtos ao tráfico de drogas. A substância alvo era a cafeína. A investigação começou com uma empresa que comprava cafeína em quantidades acima do normal e levou à descoberta de outras duas empresas envolvidas. Juntas, as três movimentaram mais de 550 toneladas da substância utilizando notas fiscais falsas. Foram cumpridos mandados judiciais em São Paulo e no Rio de Janeiro, com 200 policiais envolvidos na ação.



