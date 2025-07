Operação policial em comunidades do Rio de Janeiro tem tiroteio com traficantes; um homem é baleado

Moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, relataram um intenso tiroteio durante uma operação do BOPE. A ação teve início na madrugada e visava cumprir mandados de prisão contra criminosos. Um morador foi baleado e socorrido ao hospital. Durante a operação, foram apreendidos mais de 30 quilos de cocaína, armamentos e materiais para embalar entorpecentes. Devido aos confrontos, cinco unidades de saúde suspenderam o funcionamento temporariamente.



