Pai e filho são presos com 107 celulares furtados em Belo Horizonte (MG)

Pai e filho foram presos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com 107 celulares sem nota fiscal, alegando que os compraram para revenda. A polícia confirmou que os aparelhos eram furtados. Em Pará de Minas (MG), foram recuperados 13 celulares que haviam sido furtados durante um bloco de Carnaval. Na capital mineira, um homem e uma mulher foram presos com 21 celulares e um dispositivo para bloquear sinais, dificultando o rastreamento dos aparelhos.



