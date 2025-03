Pai faz filhos reféns dentro de casa após brigar com a ex-companheira em Belo Horizonte (MG)

Bruno Vaz, de 34 anos, fez seus dois filhos reféns em Belo Horizonte (MG) após brigar com a mãe deles. A mulher relatou à polícia que encontrou Bruno transtornado ao chegar do trabalho e, após ser agredida, deixou o apartamento. O homem se trancou com as crianças e ameaçou libertá-las apenas se a mulher retornasse ao imóvel. O BOPE foi acionado e, durante quase três horas de negociações, Bruno pediu a presença do pai, que ajudou a convencê-lo a se entregar. As crianças não se feriram e a arma era, na verdade, o bico de um aspirador de pó. Bruno foi detido e deve ser encaminhado ao sistema prisional.



