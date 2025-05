Pais de torcedora do Palmeiras morta em 2023 falam sobre condenação de flamenguista

O torcedor do Flamengo acusado de arremessar a garrafa que matou uma palmeirense em 2023 foi condenado pela Justiça. O crime ocorreu durante uma confusão entre torcidas em São Paulo. Os pais da jovem Gabriella Anelli participaram do programa Hoje em Dia para comentar a condenação de Jonathan dos Santos.



