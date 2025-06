Parque Villa-Lobos recebe a 9ª edição do Taste São Paulo Festival com comidas para qualquer paladar

O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebe a 9ª edição do Taste Festival, considerado o maior festival gastronômico do mundo e realizado em diversos países. O evento reúne 31 restaurantes e 90 empórios, com opções que vão da culinária brasileira à internacional, passando até pelos tradicionais pratos de boteco. A proposta é que o público aproveite o espaço em família ou com amigos para experimentar um pouco de tudo. Além dos pratos, o festival também oferece aulas de culinária com chefs renomados e especialistas na arte de cozinhar. O evento acontece nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho (quinta a domingo) e nos dias 27, 28 e 29 (sexta a domingo). O endereço é Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 — Alto de Pinheiros, São Paulo.