Pedestre morre após queda de marquise no centro de Juiz de Fora (MG)

Um pedestre morreu após a queda de uma marquise no centro de Juiz de Fora (MG). Câmeras de segurança registraram o momento do desabamento que atingiu Thiago Ramon de Freitas, de 38 anos. Ele era professor e estava a cerca de 100 metros do local onde lecionava. O imóvel abrigava um hotel na parte superior e lojas na inferior. A causa do acidente ainda é desconhecida e a Defesa Civil interditou o local para vistorias.