Pentacampeão mundial Lúcio continua na UTI, mas tem melhoras após se queimar com explosão de lareira

O ex-jogador Lúcio, pentacampeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Nundo de de 2002, está internado em Brasília após sofrer queimaduras de segundo grau devido a uma explosão em uma lareira ecológica. Ele apresenta melhora, está consciente e realiza fisioterapia. A internação na UTI é para monitoramento, e não há risco à sua saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!