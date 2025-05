Um pescador fisgou uma arraia de 50 quilos no rio Araguaia, em Goiás, enquanto pescava com seu pai, primo e um guia de pesca. O grupo documentou a captura com fotos e vídeos antes de soltar o animal, devido ao peso e ao risco do ferrão.



