Pesquisa alerta para o risco da exposição precoce de crianças às telas de aparelhos eletrônicos

Com 258 milhões de celulares em uso no Brasil, controlar o acesso das crianças às telas tem se tornado um desafio para muitos pais. Especialistas alertam para os riscos da exposição precoce ao aparelho, como distúrbios do sono e atrasos cognitivos. Estudos mostram que a interação com brinquedos e brincadeiras simples são essenciais para o crescimento emocional e motor.