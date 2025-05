Pets influencers fazem sucesso nas redes e viram fonte de renda para seus tutores

O Brasil tem o segundo maior mercado pet do mundo. Com um movimento acima de R$ 75 bilhões, o país está atrás apenas dos Estados Unidos. Essa soma estratosférica em torno dos bichos de estimação deve crescer ainda mais, com grande contribuição do universo digital. Dos perfis mais acessados nas redes sociais, um em cada cinco tem a participação de mascotes. Seja brincando, rosnando ou relaxando, alguns pets viram fenômenos de engajamento e uma bela fonte de renda para seus tutores.



