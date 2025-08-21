Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP

Dois homens foram presos enquanto descarregavam peças de armas em Americana (SP)

Hoje em Dia|Do R7

Uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar localizou uma fábrica clandestina de armas em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Foram apreendidos fuzis e munições. Dois homens foram presos enquanto descarregavam peças de armas em Americana (SP). A investigação revelou que o local funcionava como uma fábrica de armamentos disfarçada. Os detidos enfrentam acusações por posse e comércio ilegal de arma de fogo. As autoridades continuam investigando para identificar os receptadores das armas e descobrir o destino desse arsenal.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.