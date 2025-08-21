PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP

Uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar localizou uma fábrica clandestina de armas em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Foram apreendidos fuzis e munições. Dois homens foram presos enquanto descarregavam peças de armas em Americana (SP). A investigação revelou que o local funcionava como uma fábrica de armamentos disfarçada. Os detidos enfrentam acusações por posse e comércio ilegal de arma de fogo. As autoridades continuam investigando para identificar os receptadores das armas e descobrir o destino desse arsenal.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!