Pirataria e sonegação crescem no Brasil e geram rombo de R$ 470 bilhões em 10 anos

A polícia está no rastro dos envolvidos nesses crimes e, caso você seja vítima, pode haver formas de buscar reparação

Hoje em Dia|Do R7

Em dez anos, o prejuízo do Brasil com produtos piratas e a sonegação no comércio aumentou quase cinco vezes. Juntas, a falsificação e as vendas sem nota fiscal tiraram aproximadamente R$ 470 bilhões da economia. A internet tem grande responsabilidade nesse crescimento: o mercado online facilita essas práticas ilegais, muitas vezes com a conivência dos próprios consumidores. A polícia está no rastro dos envolvidos nesses crimes e, caso você seja vítima, pode haver formas de buscar reparação. Confira.

