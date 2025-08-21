Pirataria e sonegação crescem no Brasil e geram rombo de R$ 470 bilhões em 10 anos

Em dez anos, o prejuízo do Brasil com produtos piratas e a sonegação no comércio aumentou quase cinco vezes. Juntas, a falsificação e as vendas sem nota fiscal tiraram aproximadamente R$ 470 bilhões da economia. A internet tem grande responsabilidade nesse crescimento: o mercado online facilita essas práticas ilegais, muitas vezes com a conivência dos próprios consumidores. A polícia está no rastro dos envolvidos nesses crimes e, caso você seja vítima, pode haver formas de buscar reparação. Confira.



