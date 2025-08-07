Polícia Civil de SP faz megaoperação contra violência doméstica

A Polícia Civil de São Paulo realiza uma operação contra a violência doméstica. Agentes do Dope cumprem 200 mandados de prisão. O alvo são suspeitos de cometer crimes relacionados à Lei Maria da Penha. A força-tarefa também visa o cumprimento de medidas protetivas e o acolhimento de vítimas. A ação conta com 50 mil agentes mobilizados em mais de 2 mil municípios durante todo o mês de agosto, marcando os 19 anos da assinatura da lei.



