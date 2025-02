Polícia do Rio prende acusado de matar coronel por causa de dívida por venda de cavalo

Robson Oliveira Rodrigues foi preso acusado de matar a pauladas o tenente coronel aposentado Alexandre Magno Mousinho Barreto no Rio de Janeiro. O crime, ocorrido no Rio de Janeiro, foi motivado por uma dívida não paga referente à compra de um cavalo. Câmeras de segurança capturaram o momento em que Robson atacou a vítima que saía de moto. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, encontrou Robson ao retornar ao local do crime, onde ele tentou escapar por uma área de mata. Ele foi preso ao cruzar com a polícia em uma operação de cerco. A esposa do coronel, funcionária do IML de Campo Grande, estava de plantão quando o corpo do marido chegou.