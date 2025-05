Polícia Federal faz operação em três estados contra esquema de envio de drogas à Europa

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7), uma operação em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A ação cumpre 21 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios de advocacia e empresas ligadas a um esquema de tráfico internacional de drogas. No Rio de Janeiro, os agentes apreenderam malas com fundos falsos, usadas por "mulas" para o envio das drogas à Europa. A investigação também revelou que os suspeitos participaram da lavagem de pelo menos R$ 10 milhões.



