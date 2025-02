Polícia investiga ligação entre morte de PM e milícia após ataque em Duque de Caxias (RJ)

A polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato de um policial militar em Duque de Caxias, onde criminosos atacaram seu veículo. O policial e sua sogra morreram no local, enquanto sua enteada de três anos, ferida, não resistiu após ser hospitalizada. A esposa do agente não se feriu. O policial havia sido preso em 2021 por envolvimento com milícias, e a Polícia Civil apura se essa ligação tem relação com o atentado.