Polícia prende suspeita de colocar solvente na água de colega de trabalho após discussão

Em Abadia de Goiás (GO), uma mulher foi presa após tentar envenenar sua colega de trabalho com solvente. O incidente ocorreu após uma discussão em uma indústria têxtil. Câmeras de segurança captaram o momento em que a agressora adulterou a água da vítima. Ao ingerir a bebida, a colega sofreu ardência e queimaduras. A vítima recebeu atendimento médico e sobreviveu. Segundo a polícia, a agressora deve responder por tentativa de homicídio.



