Polícia procura suspeito de matar apresentador de TV no interior de SP

A polícia investiga a morte do apresentador Luiz Flávio Brito no interior de São Paulo. Ele foi agredido por Yuk Costa durante uma discussão motivada por ciúmes. O incidente ocorreu quando Luiz entregava roupas ao filho de Yuk. A agressão com uma furadeira resultou em traumatismo craniano e levou à morte do apresentador. Yuk está foragido e seu advogado tenta negociar sua entrega à polícia. Segundo as autoridades, a amizade de Luiz com a esposa de Yuk teria desencadeado o conflito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!