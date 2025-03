Polícia tenta identificar homem que abusou de uma jovem em Maricá (RJ)

A polícia busca um homem suspeito de agredir e tentar estuprar uma jovem em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o suspeito tentou segurar a vítima, mas ela conseguiu escapar e pedir ajuda. A jovem denunciou o caso à delegacia, e a polícia está analisando as imagens para identificar o criminoso.



