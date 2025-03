Polícia vai fazer reconstituição da morte de Vitória Regina no dia 10 de abril

A polícia realizará a reconstituição da morte de Vitória Regina em Cajamar (SP) no dia 10 de abril, às 10h30. Maicol Salles dos Santos, único suspeito preso até o momento, não é obrigado a participar da reconstituição, apesar de ter a autorização para sair do Centro de Detenção Provisória nesta data. Fábio Costa, advogado da família de Vitória, ressaltou que a reconstituição é crucial para traçar a cronologia do que aconteceu com Vitória e confrontar todos os depoimentos que foram colhidos até o momento.



