Policiais são acionados para conter briga em bar e trocam socos com homem em Goiás

Durante o feriado de carnaval, um confronto entre um homem e um PM ocorreu dentro de um bar na cidade turística de Goiás (GO). A polícia foi chamada para conter a confusão, mas os envolvidos não se intimidaram com a presença dos agentes e partiram para a agressão. Os policiais tiveram que usar a força para controlar a situação, resultando na prisão de todos os envolvidos.



