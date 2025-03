Policial militar reformado é preso após atirar em bola durante confusão com adolescentes

Em Belo Horizonte (MG), um policial militar reformado foi detido após atirar três vezes em uma bola durante um conflito com 15 adolescentes. A situação começou quando a dona de uma casa, após chegar de carro, tomou a bola dos jovens e chamou seu irmão, o policial militar. Imagens mostraram ele recebendo a bola e, em seguida, disparando contra ela, assustando os adolescentes. A polícia foi chamada e todos foram levados à delegacia, com a arma sendo apreendida.



