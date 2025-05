Power Couple: Giovanna e Diego avaliam suas estratégias e as dos adversários no reality

Giovanna e Diego foram os primeiros eliminados da temporada. Em participação no Hoje em Dia, o casal analisou suas próprias estratégias e as dos adversários no reality. Eles também contaram o que fariam de diferente, caso ainda estivessem no jogo. Nesta quinta-feira (15), mais um casal será eliminado, e Giovanna e Diego revelaram quem acreditam que deve dar adeus à competição. Confira!



