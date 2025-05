Power Couple: Veja a grande confusão que antecedeu a segunda eliminação do reality

Gi Prado e Eros foram o segundo casal eliminado da temporada. No entanto, antes de se despedirem do jogo, a Mansão Power foi palco de uma briga generalizada. Um confronto entre Carol e Eike provocou um grande tumulto entre os participantes. Veja os detalhes da confusão e da segunda eliminação da temporada!



