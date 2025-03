Quase 40% das mulheres brasileiras foram vítimas de abusos e violência no período de um ano

No período de um ano, cerca de 40% das mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. Esse é um assunto de extrema gravidade, que demanda medidas urgentes de prevenção e resgate das pessoas abusadas e violentadas. Jovens também são vítimas desses crimes, que precisam de mais atenção. Em São Paulo, uma loja de 'inconveniências' foi lançada para denunciar e sugerir uma reflexão sobre o impacto dos abusos de menores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!