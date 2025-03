Quer encontrar um novo amor através da dança? Participe do ‘Love & Dance’, novo programa da RECORD

Você já imaginou encontrar um novo amor através da dança? Você sabia que a dança pode ser o início, ou o recomeço, para encontrar uma nova paixão? Se você tem mais de 18 anos e está solteiro, inscreva-se no ‘Love & Dance’, novo programa da RECORD! Você também pode se declarar para um grande amor ou reconquistar alguém do passado. Inscreva-se agora no r7.com/loveedance .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!