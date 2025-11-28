Rayane relembra os momentos de confronto e tensão com a rival Carol em A Fazenda 17

Rayane Figliuzzi foi eliminada de A Fazenda 17 na última quinta-feira (27). A empresária levou a pior na disputa pela permanência contra Mesquita e Toninho, recebendo apenas 28,63% dos votos do público. Nesta sexta-feira (28), a ex-peoa participou do Hoje em Dia e deu mais detalhes sobre sua trajetória no jogo.





Rayane relembrou os momentos de confronto e tensão com a rival Carol, falando da relação nada amistosa que ela tinha com a modelo. Ela também viu seus embates com Saory, com quem teve uma série de brigas. A empresária ainda comentou as articulações que culminaram em sua saída do programa. Confira!



