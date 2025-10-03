Renata Muller vê como aliados mudaram com ela depois que Rayane se tornou Fazendeira

Renata Muller foi a segunda eliminada de A Fazenda 17. A influenciadora saiu em Roça com Duda Wendling e Walério Araújo. Nesta sexta-feira (3), Renata participou do Hoje em Dia para falar sobre sua trajetória no jogo. Ela viu como seus aliados mudaram com ela depois que Rayane se tornou Fazendeira. Além disso, ela assistiu o momento em que foi eliminada da competição e viu como os peões reagiram à saída dela do programa. Confira!





