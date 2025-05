RJ: perseguição policial termina com um inocente morto e três suspeitos baleados

Uma perseguição policial na zona norte do Rio de Janeiro resultou em três suspeitos baleados e na morte de um motociclista de aplicativo de 26 anos. Durante a fuga, o carro dos criminosos atropelou o motociclista, arremessando-o de um viaduto na ponte que dá acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão. Os criminosos, associados ao Comando Vermelho e armados com fuzis, chegaram a disparar contra a polícia.



