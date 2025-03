Saúde bucal: veja como um simples problema no dente ou gengiva pode se agravar e até matar

O Brasil tem um elevado número de dentistas por habitante, mas enfrenta altos índices de problemas relacionados à saúde bucal. Kamila Costa Quadra, de 35 anos, morreu após complicações de um tratamento feito em Laranjeiras da Serra, no Espírito Santo. Uma bactéria teria entrado na corrente sanguínea dela durante um procedimento odontológico. Ela teve uma infecção generalizada e não resistiu. O uso de antibióticos antes dos tratamentos pode ser necessário para evitar infecções, mas a prescrição depende da saúde do paciente. Carla Cristina Moreira ficou cinco dias internada após um problema dentário. No hospital, um exame mostrou que uma bactéria da boca já estava na corrente sanguínea. Carla teve uma infecção generalizada e um princípio de AVC, tendo que passar por uma cirurgia de emergência. Essas complicações destacam a importância da anamnese e da colaboração entre dentistas e médicos, especialmente em casos graves onde o encaminhamento imediato para um hospital pode salvar vidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!