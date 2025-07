Segurança é reforçada em Paraisópolis após noite de confrontos e caos

A comunidade de Paraisópolis e seus arredores recebem reforço na segurança após uma noite de confrontos e caos. Equipes da cavalaria estão posicionadas por toda a região do Morumbi. Uma blitz policial tem impactado o trânsito na avenida Giovanni Gronchi. Duas mortes de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas, ocorridas em confronto com a polícia, estão sob investigação pelo DHPP.



