Será que é Verdade? Saiba se é possível estampar camisetas usando ferro de passar

Cleber Machado e Paloma Tocci participaram do quadro 'Será que é Verdade?' desta terça-feira (14). A dupla precisou adivinhar as respostas de perguntas difíceis, que contaram com explicações de especialistas nos assuntos. Será que dá para tirar supercola do dedo com água morna e sal? É possível estampar camisetas usando ferro de passar? Confira!