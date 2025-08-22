Logo R7.com
Será que é Verdade? Veja se é possível deixar o guarda-roupa livre da umidade usando rolhas de vinho

Em comemoração aos 20 anos do programa, elenco do Hoje em Dia participa de jogo

Será que é Verdade?|Do R7

Nesta sexta-feira (22), o quadro “Será que é Verdade?” contou com a participação do elenco do Hoje em Dia para comemorar os 20 anos do programa. É possível deixar o guarda-roupa livre da umidade usando rolhas de vinho? A air fryer pode ser limpa com um tablete de sabão para máquina de lavar louças? Tire essas e outras dúvidas!

