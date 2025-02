Será que é verdade? Saiba se correr com gelo na mão melhora o desempenho e diminui o cansaço

Vida Vlatt e Ovelha participaram do quadro ‘Será que é Verdade?’ desta sexta-feira (31). A dupla precisou adivinhar as respostas de perguntas difíceis, que contaram com explicações de especialistas nos assuntos. Será que passar batata no vidro do carro ajuda a melhorar a visibilidade na chuva? E correr com gelo na mão: diminui mesmo o cansaço e melhora o desempenho? Confira!