Será que é Verdade? Elenco de Paulo, O Apóstolo participa do jogo e fala sobre a superprodução

Nesta sexta-feira (4), o quadro ‘Será que é Verdade?’ contou com a participação do elenco de Paulo, O Apóstolo . Além de se divertirem com o jogo, Murilo Cezar, Rosanne Mulholland, Floriano Peixoto e Pedro Nercessian falaram sobre a nova superprodução da RECORD. A série inédita em 50 episódios, que conta a jornada completa do fariseu Saulo de Tarso, estreia na próxima segunda-feira (7), às 21h. Não perca!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!