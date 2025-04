Será que é Verdade? Veja se é possível combater fungo no pé com mistura feita com limão

Nesta sexta-feira (25), Li Martins, JP Mantovani, André Marinho e Drika Marinho participaram do quadro ‘Será que é Verdade?’. Uma mistura feita com limão, bicarbonato de sódio e vinagre age mesmo contra fungos no pé? O líquido que sai da carne malpassada é realmente sangue? Veja isso e muito mais!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!