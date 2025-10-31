Sexto eliminado da temporada, Will Guimarães comenta sua trajetória em A Fazenda 17

Will Guimarães foi o sexto eliminado de A Fazenda 17. O modelo enfrentou Toninho Tornado e Fabiano Moraes na Roça que culminou em sua saída do jogo, recebendo apenas 27,12% dos votos do público. Nesta sexta-feira (31), Will participou do Hoje em Dia para dar mais detalhes sobre sua trajetória no jogo.



