Sexto eliminado da temporada, Will Guimarães comenta sua trajetória em A Fazenda 17
O modelo enfrentou Toninho Tornado e Fabiano Moraes na Roça que culminou em sua saída do jogo
Will Guimarães foi o sexto eliminado de A Fazenda 17. O modelo enfrentou Toninho Tornado e Fabiano Moraes na Roça que culminou em sua saída do jogo, recebendo apenas 27,12% dos votos do público. Nesta sexta-feira (31), Will participou do Hoje em Dia para dar mais detalhes sobre sua trajetória no jogo.
O ex-peão falou sobre a rivalidade que foi criada entre ele e Shia ao longo do programa. Will também comentou a sua aproximação com Duda, que deu origem a uma das maiores polêmicas envolvendo o modelo no jogo. Ele ainda viu as mensagens de despedida enviada pelos outros peões para ele. Confira!
