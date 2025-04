Sobe para 11 o número de mortos em capotamento de ônibus em rodovia de Minas Gerais

Subiu para 11 o número de mortos após um ônibus tombar na MG-223, a 20 km de Araguari (MG). Duas crianças estão entre as vítimas. O veículo saiu de Anápolis (GO) com destino a São Paulo , transportando 49 pessoas.



O motorista perdeu o controle ao passar por uma rotatória e capotou. Dezoito pessoas foram socorridas e levadas a unidades de saúde em Uberlândia e Araguari, enquanto outras recusaram atendimento.



Algumas equipes ainda trabalham no local para esclarecer as circunstâncias do acidente.



