SP: operação desmantela quadrilha suspeita de roubar motos de luxo

Uma operação policial em São Paulo resultou na descoberta de um local utilizado por uma quadrilha para esconder motocicletas de luxo roubadas. A polícia chegou ao endereço após uma denúncia anônima e encontrou quatro motos no imóvel. Um homem foi preso e revelou que a quadrilha planejava usar as motocicletas para cometer arrastões no final do ano.