SP registra quase 2 mil roubos de veículos usados em entregas entre janeiro de 2024 e maio de 2025

De janeiro de 2024 a maio deste ano, quase dois mil veículos com mercadorias transportadas por motoristas que realizam entregas foram furtados ou roubados no estado de São Paulo. Os números são alarmantes e refletem a rotina de insegurança que os entregadores autônomos estão enfrentando no dia a dia. Veja relatos de quem foi vítima dos criminosos e, além de ficar sem a fonte de renda, ainda teve que continuar pagando as prestações do veículo. Confira também dicas para a prevenção contra a ação dos bandidos.



